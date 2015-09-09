В Мариуполе задержаны местные жители, которые помогали боевикам

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД Украины в Донецкой области.

"В результате спецоперации подозреваемые были задержаны и сейчас дают показания", отметили в МВД.

Установлено, что в прошлом году два мужчины, которые работали экспедиторами и занимались доставкой продуктов, приехали в Новоазовск и начали сотрудничать с террористами.

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"Младший согласился пройти обучение в РФ на водителя танка и пригнать оттуда новую партию тяжелой техники. По словам задержанного, он обучался в составе группы «абитуриентов» из Новоазовского района, были там и группы из других оккупированных городов, каждая численностью до 30 человек. Преподавателем был кадровый офицер. За 2 недели на полигоне он показал «азы» управления танком. На базе, где проходило обучение, было много «брони», новой, без опознавательных знаков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина участвовал в перегоне в Новоазовск 6 новеньких Т-72. Границу пересекали нелегально, минуя пункты пропуска. В оккупированном городе каждому «новобранцу» выдали личное оружие - автомат «Калашникова».

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Правоохранители установили, что в апреле текущего года оба фигуранта покинули Новоазовск и уехали на заработки в РФ, откуда в конце августа вернулись в Мариуполь. Здесь их уже ждали оперативники.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

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