Сегодня с полуночи в зоне АТО не было ни одного случая применения оружия – штаб

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

«В течение сегодняшнего дня обстановка в зоне АТО была полностью спокойной», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что «впервые за последние месяцы, 7 сентября с полуночи и до 18 часов, вдоль всей линии разграничения не было ни одного случая применения оружия!»

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«Сегодняшняя тишина вселяет надежду в сердца всех украинцев, что противостояние, разрешение спорных вопросов и проблем отныне перейдет в плоскость переговоров. А мирные жители Донбасса наконец не будут слышат звуков обстрелов и начнут отстраивать регион», - отмечает пресс-центр АТО.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 6 сентября, в зоне АТО были ранены двое военнослужащих. Боевики12 раз нарушали режим тишины.