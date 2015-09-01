Беспилотник снял на видео разрушенный боевиками Донецк

Разрушенный оккупантами город с высоты птичьего полета.

В сети Интернет появилось видео разрушенного боевиками Донецка, которое было снято беспилотником с высоты птичьего полета. Читайте также​Появилось видео сегодняшних столкновений у Рады с высоты птичьего полета Ролик опубликован прокремлевским пропагандистским каналом RT.

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