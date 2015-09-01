Беспилотник снял на видео разрушенный боевиками Донецк

11:29, 01 сентября 2015
Война
10283 0

Разрушенный оккупантами город с высоты птичьего полета.

Разрушенные дома в Донецке / Кадр видео

В сети Интернет появилось видео разрушенного боевиками Донецка, которое было снято беспилотником с высоты птичьего полета.

Читайте также​Появилось видео сегодняшних столкновений у Рады с высоты птичьего полета

Ролик опубликован прокремлевским пропагандистским каналом RT.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter