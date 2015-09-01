Беспилотник снял на видео разрушенный боевиками Донецк
11:29, 01 сентября 2015Война
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Разрушенный оккупантами город с высоты птичьего полета.
Разрушенные дома в Донецке / Кадр видео
В сети Интернет появилось видео разрушенного боевиками Донецка, которое было снято беспилотником с высоты птичьего полета.
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Ролик опубликован прокремлевским пропагандистским каналом RT.
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