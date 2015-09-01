ОБСЕ не подтверждает установление военными РФ понтонных переправ через Северский Донец

Об этом говорится в отчете миссии за выходные.

В частности, наблюдатели заявляют, что следуя по информации об устройстве понтонов через реку Северский Донец, они 30 августа осмотрели места доступа к реке вдоль российско-украинской границы в районе между подконтрольными боевикам "ЛНР" населенных пунктов Кружиловка (28 км к востоку от Луганска) и Пархоменко (20 км к востоку от Луганска).

"Во время последнего посещения района (что произошло 28 августа), специальная мониторинговая миссия не увидела понтонов, мостов или (соответствующих) работ. СММ не наблюдала изменений по сравнению с предыдущим визитом", - говорится в отчете миссии.

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Как сообщал УНИАН, 25 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что российские военные формируют военную инфраструктуру для переброски дополнительных сил на Донбасс.

По его словам, инженерные подразделения вооруженных сил РФ провели 5 понтонных переправ через реку Северский Донец на участке, где по ее фарватеру проходит государственная граница Украины с Россией, «а также оборудовали подъездные пути к этим переправам».

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«Таким образом формируется военная инфраструктура для обеспечения переброски дополнительных подразделений российских войск на оккупированную территорию Украины для их боевого применения», - сказал секретарь СНБО, подчеркнув, что это является очередным свидетельством прямого и непосредственного участия российской армии в развязанной Кремлем войне на востоке Украины.