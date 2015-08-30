Боевики хотят 1 сентября обстрелять школы, чтобы призывать Россию ввести своих "миротворцев" - Лысенко

Боевики "ДНР" планируют 1 сентября обстрелять школы, обвинив в этом украинскую сторону, и призвать к введению российских «миротворческих войск».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"По информации украинских спецслужб, бандформирование "ДНР" разработало план проведения провокационных мероприятий к 1 сентября. Речь идет о циничном преступлении – обстреле школ и других учебных заведений региона, в которых будут лживо обвинены силы АТО. Боевики планируют использовать эту провокацию как повод для обращения к РФ с просьбой официального и открытого введения так называемых "миротворческих войск". Призываем всех к бдительности, прежде всего – жителей Востока", - сказал Лысенко.