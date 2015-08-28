ОБСЕ фиксирует размещение тяжелого вооружения боевиками в нарушение Минских соглашений

Об этом говорится в отчете по 27 августа, опубликованном сегодня.

"На подконтрольных районах "ДНР" беспилотные летательные аппараты миссии увидели пять основных боевых танков в Безымянном (30 км к востоку от Мариуполя), два танка в Мичурино (57 км северо-восточнее Мариуполя), три тяжелых артиллерийских установки в селе Октябрь (29 км северо-восточнее Мариуполя), один танк южнее Солнцево (58 км северо-восточнее Мариуполя), пять танков западнее Староласпы (60 км северо-восточнее Мариуполя), пять 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" с большим количеством боеприпасов и семь танков на юго-запад от Раздольного (64 км северо-восточнее Мариуполя), более двадцати бронетранспортеров и другой военной техники к югу от Комсомольского (75 км северо-восточнее Мариуполя)" , - отмечается в сообщении.

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Также, еще один танк на территории боевиков "ДНР" был замечен патрулем миссии, а на территории боевиков "ЛНР" два танка Т-72, которые были размещены на возвышении в направлении украинской стороны в местах для ведения огня.

В то же время, наблюдатели отмечают, что на украинской территории заметили танк Т64, который находился у блокпоста и 122-мм самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика", которая перевозилась на прицепе.

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