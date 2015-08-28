Боевики продолжают обстреливать Луганскую область из тяжелой артиллерии, ранен военный и мирный житель

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, в Станице Луганской обстрел начался в 20:30 и продолжался до 2:00. Террористы использовали минометы, автоматические и противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Под обстрел попал в основном центр Станицы. На ул. Лермонтова в результате прямого попадания сгорел второй этаж двухэтажного коттеджа, на ул. 4-линия сгорела летняя кухня. Был перебит газопровод низкого давления, на данный момент газоснабжение восстановлено. Во многих местах перебиты линии электропередачи - центр Станицы Луганской сейчас без электричества. Ведутся восстановительные работы.

Около 15:30 террористы артиллерийским огнем накрыли с. Орехово Попаснянского района, в результате чего на ул. Центральной произошло возгорание летней кухни. В нескольких домах были разбиты стекла. Осколками стекла был ранен пенсионер. Пострадавший доставлен в больницу.

В селе Троицком около 17:00 зафиксировано попадания из САУ в уже разбитый прошлыми обстрелами дом.

Во время минометного обстрела опорного пункта в г. Счастье был ранен командир миномета минной батареи 92-й отдельной механизированной бригады. Пострадавший доставлен в местную больницу.

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«Террористы продолжают бить по Луганщине из тяжелой артиллерии. На этот раз обстреляли село Орехово, которое уже давно не обстреливали. Новые договоренности о прекращении обстрелов до начала учебного года выглядят просто смешными, поскольку в селе находится школа и в нее ходит немало детей», - отметил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки боевики более 100 раз открывали огонь по позициям сил АТО.