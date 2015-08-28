За ночь боевики более 100 раз открывали огонь из "Градов" и минометов

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Наиболее напряженная обстановка вечером и в дальнейшем сохранялась в районе Мариуполя. Около 21 часа 122-миллиметровая артиллерия оккупантов обстреливала наши позиции в Новогригоровке и дважды в Старогнатовке. Кроме того по украинскому опорному пункту в Старогнатовке работали вражеские минометы 120-калибра», - сообщает пресс-центр.

Недалеко от Донецка, почти с 22 часов и до полуночи боевики из минометов калибров 120 и 82 миллиметра, стрелкового оружия били по Опытному. А в 22.40 по подразделениям АТО в этом же населенном пункте оккупанты вели огонь из «Градов». Также, около половины десятого вечера и почти в полночь, со стороны Донецкого аэропорта, 122-миллиметровая артиллерия боевиков била по жилым кварталам Авдеевки, где нет сил АТО.

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«На Луганщине, в конце суток, под минометным огнем преступников оказывались украинские подразделения в районах населенных пунктов Старый Айдар, Трехизбенка, Станица Луганская». – говорится в сообщении.

В целом, за прошедшие сутки – 27 августа, боевики 109 раз нарушили режим прекращения огня. 15 раз они применяли артиллерию, 34 – минометы, 1 – реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град».