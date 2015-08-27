Боевики активно применяют "Грады" на Мариупольском направлении - Мотузяник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Огонь боевиков велся на Мариупольском направлении вблизи Прохоровки... На эту провокацию боевиков был дан надлежащий ответ со стороны сил АТО», - сказал он.

Мотузяник также отметил, что в результате огня, который украинские военные нанесли в ответ, был уничтожен склад боеприпасов.

«По информации нашей разведки, в результате нашего огня был уничтожен склад боеприпасов боевиков. Среди боевиков была вызвана паника. Есть информация, что между ними также произошла перестрелка», - сказал он.

Мотузяник заметил, что на Мариупольском направлении враг продолжает придерживаться тактики массированных артиллерийско-минометных обстрелов позиций сил АТО, при этом не вступая в ближний бой. Так, с 16 до 23 часов накануне противник 12 раз обстрелял украинские позиции на первой и второй линиях обороны вблизи Старогнатовки.

"Кроме минометов и гаубиц, наших военных под Богдановкой обстреляли из РСЗО "Град", - сказал он.

Также один артобстрел со стороны боевиков произошел вблизи поселка Лебединское, что возле Азовского моря.

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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне проведения АТО в результате боевых действий погибли 7 украинских военнослужащих, еще 13 получили ранения.

Больше всего потерь Вооруженные силы понесли на Мариупольском направлении. В частности, в Прохоровке погибли 5 украинских военных и один – вблизи Старогнатовки. Также в районе Мариуполя были ранены три бойца.