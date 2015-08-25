Из-за обстрела боевиков обесточена Авдеевка - СМИ

В ночь с 24 на 25 августа пользователи социальных сетей сообщают об обстрелах Авдеевки, передают Новости Донбасса.

Сообщается, что город остался без электроэнергии. Авдеевский коксохимзавод работает на оставшемся.

«Света во всем городе нет. Перебили вводы. Завод на одном коптит», - отмечают пользователи twitter.

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Помимо этого Новости Донбасса пишут, что сегодня ночью боевики обстреляли Сопино, что под Мариуполем.

Об этом изданию сообщил пресс-офицер сектора М Ярослав Чепурной.

По его словам, обстрел длился несколько минут. Противник использовал САУ калибром 152 мм.

Информации о пострадавших пока нет.

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Ранее УНИАН сообщал, что за прошедшие сутки по всей линии соприкосновения в зоне АТО боевики продолжали обстреливать и совершать вооруженные провокации против украинских силовиков.