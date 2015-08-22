В Минобороны заверили, что расстрела и "парада" украинских пленных в Донецке не будет

На данный момент есть договоренность с боевиками, что расстрела и «парада» украинских пленных на Донбассе не будет.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал советник заместителя министра обороны Василий Будик.

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«На данный момент есть договоренность. Парада пленных не будет. Расстрела наших пленных не будет. Достигнута договоренность о гуманном отношении к пленным», - написал он.

Он также отметил, что исправлены ошибки, которые привели к срыву обмена по схеме 13 на 13.