Грузовики 36 путинского "гумковоя" были полупустые - пограничники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

По его словам, в период времени с 6.35 до 7.45 из российских населенных пунктов “Донецк” и “Матвеев-Курган” на въезд в Украину проследовало две колонны в составе 105 грузовых автомобилей.

Как отметил Слободян, поскольку перемещение этих транспортных средств в очередной раз проводилось с грубым нарушением российской стороной украинского и международного законодательства, представители Международного Красного Креста, а также представители украинской межведомственной комиссии оформления грузов не смогли провести, а осуществили лишь визуальный осмотр колонны.

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“Особенностью этого груза является то, что большинство грузовиков были загружены лишь наполовину, что говорит о популизме этой гуманитарной акции”, - сказал Слободян.

Справка УНИАН. Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе колонны грузовиков, содержание которых не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские «гумконвои» направлены лишь на поддержку боевиков. Преимущественно грузовики ввозят подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

По информации экспертов, так называемые российские “гуманитарные конвои” не являются на самом деле гуманитарными - они вывозят с оккупированных территорий и оборудования украинских предприятий и поставляют продовольствие боевикам.