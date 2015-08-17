Украина призывает Россию немедленно прекратить эскалацию ситуации на Донбассе – заявление МИД

Украина призывает Российскую Федерацию принять безотлагательные меры для прекращения эскалации ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении МИД Украины.

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Внешнеполитическое ведомство выражает возмущение в связи с существенным обострением ситуации на Донбассе в результате целенаправленных провокационных действий поддерживаемых Россией незаконных вооруженных формирований.

В течение последней недели значительно возросло количество обстрелов боевиками из российского оружия позиций Вооруженных сил Украины, а также жилых районов и объектов инфраструктуры. За это время зафиксировано более 850 обстрелов. В частности, 14 августа боевики совершили рекордное количество обстрелов за последние полгода – 175. Используется тяжелое вооружение, которое должно быть отведенным в соответствии с Минскими договоренностями. Неприкрыто и уже фактически ежедневно применяются реактивные системы залпового огня. Такая эскалация приводит к ежедневным потерям среди украинских военнослужащих, а также жертвам среди мирного населения, подчеркивают в МИД.

На этом фоне, говорится в заявлении, происходит дальнейшая концентрация незаконных вооруженных формирований вдоль линии разграничения, а их главари активизировали воинственную риторику относительно намерений пойти в наступление и захватить дополнительные территории.

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Украинская сторона призывает РФ принять безотлагательные меры, чтобы прекратить эскалацию ситуации на Донбассе, и неуклонно выполнять положения Минских договоренностей от 5 и 19 сентября 2014 года, а также от 12 февраля 2015 года, в частности, в части, которая касается прекращения огня и отвода тяжелого вооружения. Украина предпримет дополнительные усилия для привлечения внимания мирового сообщества к опасному обострению обстановки на Донбассе и рассмотрению этого вопроса в соответствующих международных форматах.