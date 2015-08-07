Побывавшие в плену военные: Боевики пытались выбить информацию об американских солдатах
Освобожденные из плена украинские военные рассказали, что боевики пытались выбить из них информацию об американских солдат.
Об этом сообщает «5 канал».
Отмечается, что ночью из плена пророссийских террористов освободили трех украинских военнослужащих, которых боевики захватили зимой вблизи Донецкого аэропорта.
Это военнослужащие 80-й и 81-й бригады Вооруженных сил Украины, а также боец 25-го батальона "Киевская Русь". Пленных держали в подвале бывшего здания СБУ в Донецке. По данным руководителя операции, советника заместителя министра бороны Василия Будыка, сейчас террористы в Донецкой и Луганской областях удерживают, по меньшей мере, более 100 украинских граждан - военных и гражданских. Еще около 200 числятся пропавшими без вести.
Освобожденные бойцы рассказали, что боевики пытались выбить из них информацию об американских солдатах, которые якобы воюют на Донбассе. "Там только вопросы и допросы. Зачем пришли на мою землю? И в основном об американцах, когда инструктировали американцы, из чего стреляют американцы? И сколько американцев? Это основные вопросы", - рассказали освобожденные украинские бойцы Юрий Цереленко и Станислав Паплинский.
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"Относились сначала как ко всем, потом уже как-то на это никто внимания не обращал ... видимо в привычку вошло, или ... по-разному относились", - отметил освобожденный военный Александр Мошонкин.
Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины, из плена освобождены трое украинских военнослужащих.
«Только что освобождены из заложников так называемой «ДНР» трое бойцов Вооруженных сил Украины. В частности, освобождены военнослужащие 80-й бригады, 81-й бригады ВСУ, а также боец 25-го батальона «Киевская Русь», - говорится в сообщении.
В среду, 5 августа, советник председателя СБУ Юрий Тандит сообщил, что Служба безопасности Украины в Минске представила список из 183 пленных украинцев.
24 июля Тандит сообщил о 200 пленных, около 60 гражданских лицах, остальные относятся к Вооруженных сил и добровольческих батальонов.
По его словам, в настоящее время из плена боевиков освобождены более 2800 человек.