В поселке под Мариуполем горят дома из-за обстрела боевиков - сектор "М"

Об этом 0629 сообщил пресс-офицер сектора "М" Ярослав Чепурной.

"Сегодня в 15:45 по населенному пункту Андреевка формирования "ДНР" произвели залп из РСЗО "Град". Данный поселок находится в 13 км от линии разграничения. Подразделений сил АТО в нем нет", - говорится в сообщении.

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Сообщается о пожарах в поселке. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Отмечается, что после утренних обстрелов сектора "М", из САУ 122 в 9:15 был нанесен удар по Новогригорьевке. В 12:05 обстрел из САУ повторился. С 12:40 по 12:50 огонь из стрелкового оружия, с применением АГС, велся в районе Чермалыка.

Как сообщал УНИАН, боевики прошлой ночью накрыли огнем из "Градов" позиции военных и города в зоне АТО.