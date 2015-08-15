На Луганщине очевидцы заметили новейшие российские танки Т-90А (фоторепортаж)
17:37, 15 августа 2015Война
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Активисты опубликовали фотографии российских танков на Донбассе.
Российские танки на Донбассе / facebook.com/EuroMaydan
Недалеко от Луганска на дороге между поселками Придорожное и Новоанновка очевидцы заметили новейшие российские танки Т-90А.
Фотографии опубликовали активисты Евромайдана на странице в Facebook.
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"Из цикла "Вы все врете! Российских войск в Украине нет и не было". Новейшие российские танки Т-90А были ранее замечены между Придорожным и Новоанновкой Луганской области", - говорится в сообщении.
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