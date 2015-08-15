На Луганщине очевидцы заметили новейшие российские танки Т-90А (фоторепортаж)

Недалеко от Луганска на дороге между поселками Придорожное и Новоанновка очевидцы заметили новейшие российские танки Т-90А.

Фотографии опубликовали активисты Евромайдана на странице в Facebook.

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"Из цикла "Вы все врете! Российских войск в Украине нет и не было". Новейшие российские танки Т-90А были ранее замечены между Придорожным и Новоанновкой Луганской области", - говорится в сообщении.