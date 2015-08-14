В СЦКК опубликовали новые фото последствий обстрела Донбасса боевиками (фоторепортаж)

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

Так, 13 августа в 20.30 и 14 августа в в 03.06 состоялись обстрелы пророссийскими террористами города Авдеевка с артиллерийского оружия калибра 122 мм. В результате обстрела жилого сектора по улице Тимирязева, 27, разрушено гараж. По улице Тимирязева, 7, был значительно поврежден частный дом.

14 августа с 00.05 до 00.35 пророссийские боевики обстреляли артиллерийскими снарядами территорию ОАО «Авдеевский коксохимический завод».

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При осмотре военными наблюдателями украинской стороны СЦКК на территории предприятия зафиксировано девять разрывов снарядов. В результате взрывов повреждены силовые кабели, обшивка градирни, плита ограждения периметра, эстакада силовых кабелей, здание щита станции управления. Повреждена конструкция каплеотбойника, выбиты стекла в здании ремонтно-механического цеха.

Кроме того, там зафиксированы многочисленные разрывы на пути к ПАО "АКХЗ", шестью снарядами повреждена заводская теплотрасса на Авдеевку, линии электропередач высокого напряжения и кабель освещения автодороги.