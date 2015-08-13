Миссия ОБСЕ заявляет о применении тяжелого вооружения обеими сторонами конфликта на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

«Мы рапортовали о применении с обеих сторон тяжелых вооружений калибром 122 и 152 мм», - сообщил Хуг.

По его словам, ОБСЕ отмечает рост обстрелов, начиная с воскресенья, 9 августа.

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«Также мы увидели, что возникли новые «горячие точки» на линии соприкосновения между Донецком и Мариуполем... Ново-Ласпа стала новой «горячей точкой», где обе стороны используют тяжелое вооружение», - заметил Хуг.

Как сказал Хуг, в Луганской области самыми «горячими точками», контролируемыми Украиной, были Счастье, Трехизбенка и Троицкое, а со стороны так называемой «ЛНР» - местности вокруг Калиново и Веселой Горы.

«Также мы отметили большое количество точек по обе стороны, где мы видели использование тяжелого вооружения. И обе стороны сообщили, что они используют тяжелое вооружение вдоль линии разграничения», - добавил Хуг.