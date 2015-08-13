В АП заявляют о попытках боевиков отомстить за поражение под Старогнатовкой
Боевики пытаются отомстить силам АТО за поражение под Староигнатьевкой, активно обстреливая этот район.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в Киеве.
«Продолжаются интенсивные боевые действия на Мариупольском направлении. В треугольнике Докучаевск – Комсомольское – Тельманово враг сосредоточил значительные силы и тяжелую военную технику: танки, ствольную и реактивную артиллерию. Пытаясь отомстить за поражение в бою под Староигнатьевкой, враг активно обстреливает именно этот район. Южнее, возле Гранитного, враг провел 40-минутный танковый обстрел по нашим укреплениям» , - отметил он.
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По словам Мотузяника, южнее Павлопольского водохранилища враг перешел к тактике обстрелов с большого расстояния украинских укреплений из крупнокалиберной артиллерии.
Незаконные вооруженные формирования применяют как ствольную, так и реактивную артиллерию: поздно вечером украинские передовые позиции возле Талаковки попали под огонь вражеских «Градов», сказал он.
Как сообщил Мотузяник, вчера в зоне АТО было зафиксировано 13 полетов вражеских беспилотников.