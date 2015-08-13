В АП заявляют о попытках боевиков отомстить за поражение под Старогнатовкой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в Киеве.

«Продолжаются интенсивные боевые действия на Мариупольском направлении. В треугольнике Докучаевск – Комсомольское – Тельманово враг сосредоточил значительные силы и тяжелую военную технику: танки, ствольную и реактивную артиллерию. Пытаясь отомстить за поражение в бою под Староигнатьевкой, враг активно обстреливает именно этот район. Южнее, возле Гранитного, враг провел 40-минутный танковый обстрел по нашим укреплениям» , - отметил он.

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По словам Мотузяника, южнее Павлопольского водохранилища враг перешел к тактике обстрелов с большого расстояния украинских укреплений из крупнокалиберной артиллерии.

Незаконные вооруженные формирования применяют как ствольную, так и реактивную артиллерию: поздно вечером украинские передовые позиции возле Талаковки попали под огонь вражеских «Градов», сказал он.

Как сообщил Мотузяник, вчера в зоне АТО было зафиксировано 13 полетов вражеских беспилотников.