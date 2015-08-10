Силы АТО отбили атаку 400 боевиков под Старогнатовкой - штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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По его словам, военнослужащие Вооруженных сил Украины дали отпор боевикам, противник понес значительные потери в живой силе и технике.