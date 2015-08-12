Боевики активно обстреливают позиции сил АТО на Донетчине и возле Мариуполя - штаб (видео)

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра АТО в Facebook.

Отмечается, что около часа ночи наемники из "Градов" вели огонь по позициям украинских войск в Водяном, Опытном, Песках, Новоселовке. А с полуночи и до 18 часов вечера под минометным огнем преступников оказались Красногоровка и Марьинка.

"Вблизи Мариуполя сегодня оккупанты дважды из 120-миллиметровых минометов и артиллерии калибра 122 миллиметра били по нашим опорным пунктам в Старогнатовке. А примерно в 14 часов по этому же поселку работала вражеская артиллерия калибра 152 миллиметра. Также, грубо нарушая Минские соглашения, в 3.50 преступники применили "Грады" в районе поселка Богдановка", - подчеркнули в штабе АТО.

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В то же время, на Артемовском направлении около 3-х ночи произошло боевое столкновение наших войск с диверсионно-разведывательной группой противника. Так, 8 боевиков с использованием стрелкового оружия вступили в бой с бойцами АТО на наблюдательном пункте.

"В результате профессиональных действий наших солдат враг отступил", - отметили в пресс-центре.