Минобороны после аудита снизило стоимость ремонта военной техники на 50 млн грн
Министерство обороны по результатам внутреннего аудита уменьшило стоимость работ по ремонту военной техники на 50 млн грн.
Об этом сообщили в Управлении прессы и информации Минобороны. В частности, как говорится в сообщении, «по результатам работы совместно с военными представительствами расчетно-калькуляционных материалов на ремонт авиационной и бронетанковой техники уменьшена стоимость работ на 50 млн грн».
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В целом, по данным Минобороны, по итогам операционных аудитов и предварительного мониторинга рисковых операций, осуществляемых как на централизованном уровне, так и непосредственно в войсках, предотвращено потерь и убытков на сумму 58,8 млн грн, а также предоставлено 247 рекомендаций и предостережений на сумму более 3,9 млрд грн.
Так, по результатам предыдущего мониторинга подтверждающих документов для выплат отдельных видов денежного довольствия за выполнение задач в зоне проведения АТО предоставлены рекомендации на более чем 7 млн грн.