Минобороны после аудита снизило стоимость ремонта военной техники на 50 млн грн

Об этом сообщили в Управлении прессы и информации Минобороны. В частности, как говорится в сообщении, «по результатам работы совместно с военными представительствами расчетно-калькуляционных материалов на ремонт авиационной и бронетанковой техники уменьшена стоимость работ на 50 млн грн».

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В целом, по данным Минобороны, по итогам операционных аудитов и предварительного мониторинга рисковых операций, осуществляемых как на централизованном уровне, так и непосредственно в войсках, предотвращено потерь и убытков на сумму 58,8 млн грн, а также предоставлено 247 рекомендаций и предостережений на сумму более 3,9 млрд грн.

Так, по результатам предыдущего мониторинга подтверждающих документов для выплат отдельных видов денежного довольствия за выполнение задач в зоне проведения АТО предоставлены рекомендации на более чем 7 млн грн.