Военным выплатили более 42 миллионов гривень за успехи в зоне АТО

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины - руководитель аппарата Петр Мехед сегодня на брифинге, передает корреспондент УНИАН.

Он отметил, что Минобороны продолжает выплаты денежных вознаграждений военнослужащим - участникам АТО.

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"На сегодняшний день документально оформлена выплата вознаграждений военнослужащим АТО за уничтоженную технику, успешно выполненные задания и за участие в боевых действиях на сумму свыше 46 млн грн. Из этой суммы выплачено 42 млн 300 тыс грн", - сказал Мехед.

Заместитель министра отметил, что в частности за уничтоженную военную технику противника украинские военнослужащие получили более 700 тыс грн, а почти 2,5 млн грн выплачено за успешное выполнение боевых задач в составе подразделений; около 40 млн грн выплачено за непосредственное участие в боевых действиях.