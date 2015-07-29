К западу от Донецка боевые действия продолжаются в круглосуточном режиме - относительно спокойны лишь несколько часов после восхода солнца.

Об этом сказал на брифинге спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает корреспондент УНИАН.

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Спикер отметил, что «концентрация живой силы и тяжелой техники противника на передовой остается высокой - от Ясиноватой до Александровки». По его словам, силы АТО «на всех рубежах обороны - от Авдеевки до Марьинки - постоянно находятся в режиме полной боевой готовности и адекватно отвечают на все провокации врага».

Мотузяник сообщил, что на Донецком направлении тремя горячими точками вчера были наши позиции на восток и запад от Светлодарского водохранилища, украинские укрепления у Донецкой объездной дороги и город Марьинка. По его словам, активные вражеские обстрелы и провокации в районе Луганского продолжались около 6 часов. Он добавил, что зафиксирована активная работа снайперов противника.

«Еще сложнее ситуация к северу от Горловки, где в темное время суток по нашим позициям в три этапа отработали 152-миллиметровые орудия боевиков. На участке фронта от Дзержинска до Верхнеторецкого вражеских провокаций не было», - отметил спикер.

В то же время он сообщил, что на Мариупольском направлении режим тишины соблюдается «почти идеально», и зафиксирована лишь одна вооруженная провокация между Лебединским и Водяным – это на 5 километров севернее Широкино.

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Мотузяник отметил, что на Луганском направлении эпицентром боевых действий вчера был г. Счастье. По его словам, с утра был минометный обстрел, а уже во второй половине дня вражеский отряд при поддержке тяжелого вооружения в течение трех часов штурмовал наш опорный пункт, но нападение было отбито. Он добавил, что в темное время суток боевики стреляли у Станицы Луганской - применялись минометы и стрелковое оружие, в результате чего в этом населенном пункте сейчас отключено газоснабжение.

Мотузяник сообщил, что снова неспокойно в районе Бахмутской трассы - вблизи Новотошковского зафиксировано ведение огня по нашим позициям из зенитных установок ЗУ-23-2; боевики стреляли с востока, где находится оккупированный поселок Донецкий. Кроме этого одиночные провокации боевиков происходили севернее (в районе Крымского), а также западнее (около Троицкого).