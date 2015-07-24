Боевики обстреляли зажигательными снарядами поселок Новгородское - пресс-центр АТО

В результате, от обстрелов произошло возгорание домов мирных жителей, сообщает пресс-центр АТО.

«На помощь новгородцам для тушения пожара прибыли военнослужащие сил АТО, но террористы открыли огонь и по ним. Этим преступники не давали погасить горящие дома», - говорится в сообщении.

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В пресс-центре также подчеркнули, что российско-террористические войска продолжают обстрелы мирных населенных пунктов и позиций сил АТО, нарушая Минские соглашения.

ТЕРОРИСТИ ПАЛЯТЬ МИРНІ СЕЛАСьогодні, 24 липня, вдень проросійські терористичні бандформування обстріляли запалювальним... Posted by Прес-центр АТО on Friday, July 24, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что по состоянию на 18 часов 24 июля, зафиксировано около 40 обстрелов позиций сил Антитеррористической операции на Донбассе. Отмечается, что в зоне проведения АТО фактов применения тяжелого вооружения со стороны российско-террористических войск уменьшилось.