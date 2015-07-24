Миссия ОБСЕ продолжает фиксировать размещение тяжелого вооружения на Донбассе
Заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявляет, что миссия продолжает фиксировать размещение тяжелого вооружения по обе стороны линии разграничения на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хуг сказал сегодня на брифинге в Донецке.
"Мы продолжаем наблюдать за наличием тяжелого вооружения рядом с линией соприкосновения с обеих сторон как на территории, которую контролирует правительство Украины, так и на территории, которая подконтрольна "ДНР" и "ЛНР". Позвольте напомнить, что в пакете мер, которые были согласованы в Минске 12 февраля, речь идет о немедленном и полном прекращении огня, отводе всего тяжелого вооружения, а также о гарантиях для эффективного мониторинга и подтверждения этих процессов Специальной мониторинговой миссией. Эти положения не выполняются в полном объеме", - заявил Хуг.
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Заместитель главы миссии отметил, что все стороны должны продемонстрировать свою приверженность выполнению обязательств в соответствии с Минскими соглашениями.