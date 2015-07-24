Миссия ОБСЕ продолжает фиксировать размещение тяжелого вооружения на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хуг сказал сегодня на брифинге в Донецке.

"Мы продолжаем наблюдать за наличием тяжелого вооружения рядом с линией соприкосновения с обеих сторон как на территории, которую контролирует правительство Украины, так и на территории, которая подконтрольна "ДНР" и "ЛНР". Позвольте напомнить, что в пакете мер, которые были согласованы в Минске 12 февраля, речь идет о немедленном и полном прекращении огня, отводе всего тяжелого вооружения, а также о гарантиях для эффективного мониторинга и подтверждения этих процессов Специальной мониторинговой миссией. Эти положения не выполняются в полном объеме", - заявил Хуг.

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Заместитель главы миссии отметил, что все стороны должны продемонстрировать свою приверженность выполнению обязательств в соответствии с Минскими соглашениями.