На Харьковщине разоблачили конвертационный центр с 3 миллионами гривень для боевиков (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, жители Луганской области, которые временно проживают в Харькове, использовали реквизиты и банковские счета созданных ими коммерческих фирм для незаконного перевода средств в наличность.

Злоумышленники перечисляли средства на счета фиктивных предприятий и затем получали деньги в банковских отделениях Харькова. Курьеры, которые юридически выступали директорами фиктивных структур, получали наличные через платежные карты и при помощи чековых книжек. Наличность накапливалась в офисных помещениях, после чего переправлялась в Луганскую область на территории, подконтрольные незаконным вооруженным формированием.

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Во время проведения обысков у злоумышленников изъято свыше 3 млн грн, большое количество платежных карт различных банков, чековые книжки, налоговые накладные на сумму около 1,5 млн грн, записи с отметками процентных ставок от конвертационных сделок, учредительную документацию фиктивных предприятий, соглашения и печати фирм с признаками фиктивности.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.