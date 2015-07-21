Боевики не пустили в Донецк 255 тонн гумпомощи от Красного Креста
Вчера боевики не пропустили 16 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Сообщается, что транспортные средства перевозили 255 тонн продуктов питания, средств гигиены и строительных материалов для жителей Донецкой области.
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"Однако на неподконтрольной Украине территории данные автомобили не были пропущены представителями незаконных вооруженных формирований якобы из-за отсутствия некоторых разрешительных документов", - говорится в сообщении.
Таким образом, подчеркнули в Госпогранслужбе, свыше 250 тонн подлинной гуманитарной помощи не попало к тем, кто в ней нуждается.
Как сообщал УНИАН, ранее эксперты отмечали, что для гуманитарных грузов мирным жителям Донбасса необходим "зеленый коридор".