Хуг: ОБСЕ не требуется отдельного разрешения для создания наблюдательного поста в Украине

Об этом заявил РИА Новости в понедельник замглавы специальной мониторинговой миссии организации Александр Хуг.

"В целом, ОБСЕ не требуется какие-то разрешения или приглашения для того, чтобы быть где угодно. У нас есть мандат, который дает разрешение на пребывание в любом месте в Украине", — сказал Хуг, прокомментировав заявление боевиков "ДНР" с приглашением наблюдателей организовать пост в населенном пункте Счастье.

Читайте такжеОБСЕ: не вся военная техника боевиков в зоне АТО находится в местах дислокации

Хуг добавил, что "миссия сформирована для того, чтобы создавать наблюдательные посты в этих местах". "Но это должно быть безопасным и должно быть соглашение по этому вопросу с обеими сторонами", — подчеркнул Хуг.

Читайте такжеБоевики признали, что глушат сигналы беспилотников - ОБСЕ

Ранее УНИАН сообщал, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на востоке Украины зафиксировала движение тяжелого вооружения со стороны боевиков от линии соприкосновения в зоне проведения АТО на Донбассе, но не считает это отводом вооружения.