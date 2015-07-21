Хуг: ОБСЕ не требуется отдельного разрешения для создания наблюдательного поста в Украине
Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не требуется приглашения с какой-либо стороны конфликта в Украине, чтобы миссия могла организовать наблюдательный пост в любом месте в стране.
Об этом заявил РИА Новости в понедельник замглавы специальной мониторинговой миссии организации Александр Хуг.
"В целом, ОБСЕ не требуется какие-то разрешения или приглашения для того, чтобы быть где угодно. У нас есть мандат, который дает разрешение на пребывание в любом месте в Украине", — сказал Хуг, прокомментировав заявление боевиков "ДНР" с приглашением наблюдателей организовать пост в населенном пункте Счастье.
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Хуг добавил, что "миссия сформирована для того, чтобы создавать наблюдательные посты в этих местах". "Но это должно быть безопасным и должно быть соглашение по этому вопросу с обеими сторонами", — подчеркнул Хуг.
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Ранее УНИАН сообщал, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на востоке Украины зафиксировала движение тяжелого вооружения со стороны боевиков от линии соприкосновения в зоне проведения АТО на Донбассе, но не считает это отводом вооружения.