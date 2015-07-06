У боевиков заявили о достижении компромисса с Украиной по отводу оружия калибром до 100 мм

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Пушилин сказал на пресс-конференции в Москве.

"Завтра состоится встреча контактной группы, а также состоится встреча четырех подгрупп - по политическим вопросам и вопросам безопасности, гуманитарным вопросам, а также по вопросам экономики", - напомнил Пушилин.

По его словам, говорить об интенсификации диалога не приходится, и повестка дня не меняется.

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Пушилин считает, что "сдвиги есть", но этого недостаточно, чтобы "закрепить полноценное перемирие".

"Из возможных документов, которые могут быть подписаны, - можно назвать документ по отводу техники калибром до 100 мм. Не обязательно подписать, но возможно завтра поставить точку в обсуждении технических деталей. Компромисс найден", - сообщил Пушилін.

В свою очередь, представитель боевиков "Луганской народной республики" в контактной группе Владислав Дейнего заявил, что завтра на встрече участников группы могут обсуждаться экономические вопросы, в частности, перечень объектов на Донбассе, которые могут быть восстановлены при содействии ЕС.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля 2015 года в Минске боевики подписали документ из 13-ти пунктов о прекращении огня с 00.00 15 февраля, а также об отводе всех тяжелых вооружений.

Документом предусмотрено: "Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности шириной не менее 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибра 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактических ракетных систем "Точка" ("Точка-У") для украинских войск: от фактической линии соприкосновения, а для "для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения по Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г".

Украина в начале весны заявила об отводе всех тяжелых вооружений в зоне АТО.

В то же время боевики активно используют тяжелое вооружение во время обстрела позиций украинских силовиков.