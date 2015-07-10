Ситуация в зоне АТО обострилась, боевики возобновили обстрелы из тяжелого вооружения
Ситуация в зоне АТО обострилась, боевики возобновили активные обстрелы позиций сил АТО из тяжелого вооружения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
«Вчерашний день ознаменовался дальнейшимобострением ситуации в зоне АТО. Противник снова перешел к тактике активного и неприкрытого применения тяжелого вооружения, а также проникновения диверсионно-разведывательных групп», - заявил он.
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По словам Лысенко, ВСУ сохраняют бдительность, в случае любых провокаций готовы дать достойный отпор врагу. Силы АТО имеют возможность оперативно реагировать на любые вызовы и готовы к дальнейшему развитию событий, сказал он.
«На Луганском направлении активные боевые действия велись на участке от Станицы Луганской до Крымского. В частности, вчера утром переправилась через Северский Донец вражеская диверсионно-разведывательная группа. Нападение отбито. Еще одно боевое столкновение произошло в районе Крымского – противника отбросили назад до Сокольников. Также эпизоды нарушения режима тишины со стороны НВФ зафиксированы в Станице Луганской, Счастье, Трёхизбенке и Новотошковском», - сообщил представитель АП по вопросам АТО.
На Донецком направлении в районе Светлодарска и Горловки обстановка стабилизировалась. Вражеские провокации имеют единичный характер, применяется только стрелковое оружие. В районе аэропорта три точки активности врага – Авдеевка, Опытное и Пески, отметил он.
По словам Лысенко, противник сосредоточивает свои силы на территории разрушенного Донецкого аэропорта и в селе Спартак. Также противник активизировался между Марьинкой и Докучаевском, где сходятся железная и автомобильная дорога Донецк – Волноваха (речь идет о с. Березовке и Тарамчук). На этом участке боевики провели серию минометных и артиллерийских обстрелов.
Кроме того, на Мариупольском направлении активные боевые действия велись восточнее Волновахи. В частности, днем около пяти часов продолжались вражеские обстрелы наших позиций возле Новогригоровки – противник применил крупнокалиберные минометы, 152-мм пушки и танки.
Также с северо-восточного направления было обстреляно село Гранитное: выпущен 1 пакет РСЗО «Град» и произведена серия выстрелов из 152-мм артиллерии. На участке от Гранитного до Азовского моря фактов нарушения режима тишины не зафиксировано, отметил Лысенко.