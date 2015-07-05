Из плена боевиков освободили бойца батальона ОУН

Боец ОУН / facebook.com/pages/Батальйон-ОУН

Об этом сообщается на странице батальона в Facebook.

«Мы освободили из плена бойца батальона ОУН Виталия Артемчука, псевдо "Сити"», - информирует батальон.

«Много прилагали усилий для его освобождения, но очень долго ничего не получалось. Вчера после телемоста появилась надежда, что «Сити» отпустят. Сегодня его забрали из плена», - говорится в размещенном 4 июля сообщении.

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При этом в батальоне отметили, что люди, благодаря которым освободили бойца, попросили не называть их имен.

«Мы в батальоне на самом деле знаем, благодаря кому «Сити» отдали, но эти люди очень скромные и просили не называть их имена. Итак, спасибо Богу и всем, кто правдиво помогал в освобождении побратима, бойца ОУН, друга Сити», - подчеркнули в батальоне.