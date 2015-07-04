Силы АТО отбили атаку боевиков возле Счастья, ситуация остается под контролем военных - штаб

В течение минувших суток ситуация в районе проведения контртеррористической операции оставалась полностью контролируемой силами АТО. Пророссийские оккупанты 37 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"С 21 часа, 3 июля, в течение двух часов, боевики подвергли обстрелам минами калибра 120-мм позиции сил АТО вблизи населенного пункта Новотошковское. В 22:00, в течение часа, из этого же оружия было обстреляно Новгородское", - говорится в сообщении.

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Также российско-террористические войска провоцировали обстрелами военных в районах населенных пунктов Станица Луганская, Марьинка, Красногоровка, Майорськ, Рассадки, Троицкое.

"Жарче всего было возле населенного пункта Опытное. Наших бойцов там постоянно беспокоили обстрелами из различных видов оружия и снайпер. С 20:40 в районе населенного пункта Пески пророссийские оккупанты обстреляли позиции сил АТО из БМП. Огневые точки противника были оперативно подавлены не запрещенным Минскими договоренностями вооружением", - отметили в штабе.

В 17:10 в районе населенного пункта Счастье произошло боевое столкновение сил АТО с диверсионно-разведывательной группой российских оккупантов. Украинские военные вынудили противника отступить.

С нуля часов до 6 утра сегодня, 4 июля, пророссийские бандформирования продолжили нарушать Минские договоренности.

"Дважды со 120-мм минометов обстреляны позиции сил АТО в районе населенного пункта Крымское. Трижды оккупанты вели огонь по позициям сил АТО в районе Новотошковского. В частности, из танка, 120-мм минометов, 122-мм пушек и стрелкового оружия", - заявили в штабе.