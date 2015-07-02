"Азов": боевики вторую ночь подряд "демилитаризируют" Бердянское из "Градов" и САУ

Об этом сообщается на странице полка в Facebook.

"Обстрелу подверглись населенные пункты Староигнатовка, Богдановка и Бердянское. Огонь по нашим позициям велся из танков, САУ 122мм и минометов. На данный момент бои прекратились", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ течение дня боевики около 20 раз обстреляли позиции сил АТОКак заявил командир полка Андрей Белецкий, "география объявленной вчера террористами так называемой "демилитаризации" расширилась, противник сегодня ночью "демилитаризировал" еще и Богдановку и Староигнатовку, разбомбив эти села полностью. А Бердянское, в котором, кстати, до сих пор остаются мирные жители, боевики «демилитаризируют» уже вторую ночь подряд "Градами" и САУ".

Напомним, вчера боевики ДНР заявили об односторонней "демилитаризации" в районе Широкино, обязавшись якобы не открывать даже ответный огонь, и продолжили обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов.