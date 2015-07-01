На оккупированной Луганщине под электровозом взорвали колею
11:16, 01 июля 2015Война
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Взрыв произошел на важном перегоне между Россией и Дебальцевым.
На перегоне Дарьевка - Вальяновский взорвали колею
Об этом сообщает ТСН.ua.
Вчера вечером на железнодорожном перегоне Дарьевка – Вальяновский на оккупированной боевиками Луганщине взорвали колею.
Взрыв произошел в Свердловском районе области. Электровоз загорелся, но вскоре его потушили.
Отмечается, что электровоз был без состава, произошло небольшое возгорание, которое быстро потушили, схождения с рельсов не было.
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Указанный перегон – часть железнодорожного участка между Россией и Дебальцевым.
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