На оккупированной Луганщине под электровозом взорвали колею

Об этом сообщает ТСН.ua.

Вчера вечером на железнодорожном перегоне Дарьевка – Вальяновский на оккупированной боевиками Луганщине взорвали колею.

Взрыв произошел в Свердловском районе области. Электровоз загорелся, но вскоре его потушили.

Отмечается, что электровоз был без состава, произошло небольшое возгорание, которое быстро потушили, схождения с рельсов не было.

Читайте такжеНа Харьковщине неизвестные взорвали железнодорожные пути

Указанный перегон – часть железнодорожного участка между Россией и Дебальцевым.