На оккупированной Луганщине под электровозом взорвали колею

11:16, 01 июля 2015
Война
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Взрыв произошел на важном перегоне между Россией и Дебальцевым.

На перегоне Дарьевка - Вальяновский взорвали колею

Об этом сообщает ТСН.ua.

Вчера вечером на железнодорожном перегоне Дарьевка – Вальяновский на оккупированной боевиками Луганщине взорвали колею.

Взрыв произошел в Свердловском районе области. Электровоз загорелся, но вскоре его потушили.

Отмечается, что электровоз был без состава, произошло небольшое возгорание, которое быстро потушили, схождения с рельсов не было.

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Указанный перегон – часть железнодорожного участка между Россией и Дебальцевым.

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