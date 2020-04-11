В ВСУ не хватает индивидуальных средств защиты - Таран

В распоряжении ВСУ есть три передвижные мобильные лаборатории.

В Вооруженных силах Украины не хватает индивидуальных средств защиты военнослужащих и для военных медиков.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны со ссылкой на главу оборонного ведомства Андрея Тарана.

«Для того чтобы всех обеспечить индивидуальными средствами в необходимом количестве, не хватает. Но мы ведем работу, и очень благодарны руководству государства, которое выделяло изначально, от первого самолета, который прилетел из Китая (с помощью), нам было выделено значительное количество средств», - заявил он.

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Кроме того, по словам министра, в распоряжении ВСУ есть три передвижные мобильные лаборатории.

«Лаборатории с уникальными возможностями. Одна лаборатория ориентирована для помощи Минздрава и проведения таких тестов на западном направлении. И по одной лаборатории на Донецком и Луганском направлениях. Они там сейчас физически расположены - в Донецкой и Луганской областях. Мы где-то около сотни тестов закупили - речь идет о тестах, разработанных и закупленных в Институте молекулярной биологии в Киеве. Если эти тесты пройдут успешные испытания, мы будем их закупать для наших лабораторий массово», - добавил Таран.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 11 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 10 случаев заболевания COVID-19.

В Украине зафиксировано 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Умерли 73 человека, 79 – выздоровели.