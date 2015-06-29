Глава МВД в Донецкой области: установлены личности группировки "Сомали", орудующей на Донбассе

Об этом сообщил глава МВД Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"На территории оккупированной боевиками части Донецкой области орудуют бандиты "Сомали" под предводительством Михаила Толстых, 1980 года рождения, жителя Иловайска, по кличке "Гиви". "Деятель ополчения", прошедший путь от парковщика до "полковника ДНР", - говорится в сообщении.

"Гиви" известен своими показательными допросами пленных украинских военных", - отметил Аброськин.

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Большинство из этих боевиков - жители Донецкой области, многие ранее уже привлекались к ответственности.

"Это установленные граждане Украины, преступная деятельность которых уже задокументирована. Они не уйдут от ответственности за совершенные преступления . Их же "коллеги" по банде с Российской Федерации будут установлены, несмотря на попытки скрыться за кличками", - заявил руководитель МВД в регионе.

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Ранее УНИАН сообщал, что милиция Донецкой области опознала "наблюдателей" за митингом в Донецке неделю назад. "Милиция Донецкой области опознала "наблюдателей". Это бывшие наши сотрудники областного главка - предатели, нарушившие присягу, данную гражданам Украины", - написал Аброськин.