Глава МВД в Донецкой области: установлены личности группировки "Сомали", орудующей на Донбассе
Сотрудники МВД установили личности 30 боевиков группировки "Сомали", которая орудует на оккупированной части Донецкой области.
Об этом сообщил глава МВД Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.
"На территории оккупированной боевиками части Донецкой области орудуют бандиты "Сомали" под предводительством Михаила Толстых, 1980 года рождения, жителя Иловайска, по кличке "Гиви". "Деятель ополчения", прошедший путь от парковщика до "полковника ДНР", - говорится в сообщении.
"Гиви" известен своими показательными допросами пленных украинских военных", - отметил Аброськин.
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Большинство из этих боевиков - жители Донецкой области, многие ранее уже привлекались к ответственности.
"Это установленные граждане Украины, преступная деятельность которых уже задокументирована. Они не уйдут от ответственности за совершенные преступления . Их же "коллеги" по банде с Российской Федерации будут установлены, несмотря на попытки скрыться за кличками", - заявил руководитель МВД в регионе.
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Ранее УНИАН сообщал, что милиция Донецкой области опознала "наблюдателей" за митингом в Донецке неделю назад. "Милиция Донецкой области опознала "наблюдателей". Это бывшие наши сотрудники областного главка - предатели, нарушившие присягу, данную гражданам Украины", - написал Аброськин.