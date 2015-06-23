Донецкая милиция "засветила" бывших сотрудников, перешедших на сторону "ДНР"

Об этом сообщил глава ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.

По его словам, после того, как жители поселка Октябрьский и Киевского района вышли на митинг против войны с требованием прекратить обстрелы позиций ВСУ из жилых кварталов города, Николай Крюченко, нынешний заместитель "министра МВД ДНР", дал поручение сотрудникам наружного наблюдения так называемой полиции ДНР установить личности протестовавших для дальнейшей расправы.

"Милиция Донецкой области опознала "наблюдателей". Это бывшие наши сотрудники областного главка - предатели, нарушившие присягу, данную гражданам Украины", - написал Аброськин.

Читайте такжеЭкс-помощник министра времен Януковича перешел на сторону "ДНР" еще в апрелеВсего опознали восемь бывших милиционеров.

Абраменко Ярослав, 1982 года рождения, бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам, капитан милиции. Уволен из органов внутренних дел в августе 2014 года.

Дьяченко Михаил, 1983 года рождения, бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам, майор милиции. Уволен из органов внутренних дел в сентябре 2014 года.

Каннуников Денис, 1975 года рождения, бывший заместитель начальника отдела, майор милиции. Уволен из органов внутренних дел в августе 2014 года.

Леснов Максим, 1982 года рождения, бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам, капитан милиции. Уволен из органов внутренних дел в июне 2014 года.

Коваленко Владимир, 1987 года рождения, бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам, капитан милиции. Уволен из органов внутренних дел в августе 2014 года.

Ковтун Дмитрий, 1980 года рождения, бывший старший инспектор-дежурный, майор милиции. Уволен из органов внутренних дел в сентябре 2014 года.

Дмитрюк Андрей, 1974 года рождения, бывший начальник отдела (фото, видео), майор милиции. Уволен из органов внутренних дел в сентябре 2014 года.

Яловец Сергей, 1984 года рождения, бывший заместитель начальника отдела техники (фото, видео), капитан милиции. Уволен из органов внутренних дел в сентябре 2014 года.

"Обращаюсь к мирным жителям Донецка. Будьте внимательны, за вами может следить наружное наблюдение так называемой полиции ДНР с целью последующей расправы", - резюмировал Аброськин.