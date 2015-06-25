В НАТО предупреждают о риске возобновления тяжелых боев на Донбассе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет о риске возобновления тяжелых боев на востоке Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он сказал, открывая заседание Комиссии Украина-НАТО.

"Нарушение режима прекращения огня сохраняется, и еще существует риск возобновления тяжелых боев. Россия продолжает поддерживать сепаратистов, предоставляя обучение, оружие и солдат. Большое количество ее войск дислоцируется на границе с Украиной", - сказал Столтенберг.

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В этой связи генсек НАТО вновь выразил уверенность в том, что лучший шанс для мира - полное выполнение Минских договоренностей. "Я призываю все стороны это сделать. Россия в этом отношении несет особую ответственность", - подчеркнул он.

Кроме того, Столтенберг в очередной раз заверил в приверженности Альянса суверенитету и территориальной целостности Украины. "Мы не признаем и не будем признавать незаконную и нелегальную аннексию Крыма Россией. Мы хотим видеть сильную, независимую и процветающую Украину", - заявил он.

По словам Столтенберга, поэтому НАТО хочет помочь Украине в реформировании ее Вооруженных сил и институтов безопасности.

"Но Украина также должна сделать свою работу. Реформы очень важны", - добавил он.