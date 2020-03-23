Людей из ОРДЛО будут пускать в Россию, несмотря на карантин
Правительство России сняло ограничения на въезд на свою территорию для жителей оккупированного Донбасса.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие постановление за подписью премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано сегодня на портале правовой информации. Документ вносит изменение в распоряжение от 16 марта № 671-р, согласно которому из-за распространения коронавируса Россия временно ограничивала въезд иностранцев, в том числе из Беларуси.
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«В связи с экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, руководствуясь принципами гуманности, положения (об ограничении въезда в Россию) не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», - отмечается в новом распоряжении.
Другим распоряжением, от 20 марта, правительство частично отменило запрет на въезд белорусов и граждан других стран СНГ, а также жителей оккупированных Абхазии и Южной Осетии через воздушные и другие пункты пропуска, если они возвращаются на родину.
Федеральной службе безопасности РФ поручено пропускать таких граждан через российскую границу, говорится в распоряжении правительства.
При этом МИД России должен обеспечить необходимое взаимодействие с дипломатическими представительствами соответствующих государств, а Роспотребнадзор — санитарный контроль.
Российскому МВД поручено при необходимости направлять машины ГИБДД, чтобы те сопровождали до границы иностранцев, которые едут на автомобилях.
Как сообщал ранее УНИАН, Россия ввела ограничения на въезд иностранцев в страну на период с 18 марта до 1 мая 2020 года.
В то же время, альянс врачей заявляет, что власть скрывает реальное количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 в стране и заставляет врачей работать с больными без необходимых средств защиты.
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