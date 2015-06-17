За прошедшие сутки в зоне АТО получили ранения 6 военных - Лысенко

За прошедшие сутки в зоне АТО получили ранения шесть украинских военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки в результате активных боевых действий и провокаций погибших нет, шесть воинов получили ранения", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, ночью штурмовая группа боевиков атаковала украинских военных в районе Марьинки Донецкой области.

За сутки 16 июня боевики 58 раз обстреляли позиции сил АТО и дома мирных жителей.