За прошедшие сутки в зоне АТО получили ранения 6 военных - Лысенко
13:16, 17 июня 2015Война
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Ночью штурмовая группа боевиков атаковала украинских военных в районе Марьинки Донецкой области.
REUTERS
За прошедшие сутки в зоне АТО получили ранения шесть украинских военнослужащих.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки в результате активных боевых действий и провокаций погибших нет, шесть воинов получили ранения", - сказал Лысенко.
Как сообщал УНИАН, ночью штурмовая группа боевиков атаковала украинских военных в районе Марьинки Донецкой области.
За сутки 16 июня боевики 58 раз обстреляли позиции сил АТО и дома мирных жителей.
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