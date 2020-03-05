Сутки на Донбассе: боевики стреляли по позициям ОС, четверо украинских военных ранены

Украинские войска огонь в ответ не открывали.

04 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

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Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север": рядом с Крымским, дважды неподалеку Орехового, вблизи Мироновского, в районе населенного пункта Шумы и рядом с Травневым.

Кроме этого, за прошедшие сутки противник дважды совершил провокационный обстрел участка разведения №3, применив стрелковое оружие. Пострадавших лиц нет. Огонь в ответ украинские защитники не открывали – с нашей стороны режим тишины был соблюден.

Вчера, 04 марта, в результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет.