ВСУ сегодня вынуждены были несколько раз "адекватно подавлять" вооруженную активность оккупантов - штаб

Боевых потерь в рядах украинских войск в результате вражеских обстрелов нет.

Российско-оккупационные войска с начала суток 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк сообщил на брифинге.

Читайте такжеБоевики на Донбассе четыре раза нарушили режим тишины, ранен военный

По его словам, после полуночи оккупанты выпустили 6 мин 120-го калибра по защитникам Невельского.

"После 01.20 ночи зафиксированы разрывы 3-х вражеских мин калибра 82 мм нашими защитниками Травневого. Также здесь от Доломитного оккупанты вели прицельные обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения", - отметил спикер.

Кроме того, около 02.00 враг в течение часа вел прицельный огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов от Старомихайловки по украинским воинам в районе Красногоровки, а после 06.30 утра от Саханки противник выпустил 10 мин калибра 82 мм по защитникам Лебединского.

С 10.45 российско-оккупационные войска из минометов 82-го калибра от Золотого-5 выпустили несколько мин по защитникам Орехово.

Также вооруженные формирования РФ нарушали режим тишины из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районах н.п. Красногоровка и Павлополь.

"Подразделения Объединенных сил несколько раз адекватно подавляли вражескую вооруженную активность, применяя легкое пехотное вооружение", - уточнил Гуцуляк.

Он также добавил, что боевых потерь в рядах ВСУ в результате вражеских обстрелов нет.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе 28 февраля оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский боец получил ранения.