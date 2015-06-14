Боевики ведут обстрел Новотошковки, жители пытаются укрыться в подвалах

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, в воскресенье утром начался обстрел Новотошковки на автодороге "Бахмутка" возле 29-го блокпоста. Несколько мин и снарядов из самоходных артиллерийских установок (САУ) взорвались возле жилых домов, местные жители вместе с детьми пытаются укрыться в подвалах. Огонь продолжается и в эти минуты (по состоянию на 10.20).

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Согласно сообщению, стреляют от железной дороги, проходящей по полю за несколько километров от Новотошковки.

"В селе слышна работа двигателей тяжелой вражеской техники (предположительно, САУ и грузовики), которая передвигается со стороны железной дороги", - сказано в сообщении.