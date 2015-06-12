В Днепропетровске 14 июня почтят память погибших десантников

Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написал активист волонтерской организации "Народная Армия" Владислав Титарев. «Я хорошо помню этот день, скажу даже больше мы были в тогда в аэропорту. Потом была ночь и сообщения в новостной ленте про сбитый самолет. И был шок… Уже потом в аэропорту Краматорска Вадим Рычков скажет: у нас теперь есть два дня 2 августа и 14 июня, и в эти дни мы должны быть вместе. За год у бригады было много трагический событий но именно трагедия Ил-76 объединила всех. Всех тех, кто продолжает бороться...», - написал Титарев.

Отметим, что мемориальное мероприятие, приуроченное годовщине крушения военного самолета Ил-76 под Луганском состоится при поддержке народного депутата Бориса Филатова.

Участники мемориальной акции планируют собраться в 21.00 у памятника Маргелову и почтить память десантников, ушедших в небо навсегда, запустив небесные фонарики.

Напомним, что 14 июня 2014 во время проведения АТО на территории Луганской области с переносного зенитно-ракетного комплекса был сбит самолет Ил-76.На его борту находились 40 военнослужащих сводного подразделения воинской части А1126 - 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. В результате катастрофы никто не выжил.