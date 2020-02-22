На Донбассе с начала суток вооруженные формирования России семь раз нарушили режим тишины

В результате подрыва на взрывном устройстве один украинский защитник получил ранение.

На Донбассе с начала суток вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим тишины.

Как сообщает в вечерней сводке пресс-центр штаба операции Объединенных сил, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды возле Марьинки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; в районе Новомихайловки - из минометов калибра 120 мм противник выпустил девять мин; недалеко от Старогнатовки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; рядом с Красногоровкой - из станкового противотанкового гранатомета, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел два обстрела: недалеко от Крымского - из минометов калибра 82 мм и возле Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также сегодня в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один украинский защитник получил ранение. Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение и оказали квалифицированную помощь.

Кроме того, в пресс-центре сообщили, что ситуация на всех трех участках разведения сил и средств остается стабильной.