В зоне АТО за сутки ранены 10 украинских военных, погибших нет
13:00, 12 июня 2015Война
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За сутки в зоне проведения антитеррористической операции ранения получили 10 военнослужащих, погибших нет.
Погибших за минувшие сутки нет / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сообщил во время брифинга.
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По его словам, за минувшие сутки в зоне АТО на востоке Украины в результате активных боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, 10 получили ранения.
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