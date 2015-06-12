В зоне АТО за сутки ранены 10 украинских военных, погибших нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сообщил во время брифинга.

Читайте такжеВ Крымском до поздней ночи шли бои, ранены 4 военных

По его словам, за минувшие сутки в зоне АТО на востоке Украины в результате активных боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, 10 получили ранения.