ОБСЕ: уровень насилия вокруг разрушенного Донецкого аэропорта остается высоким

Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном 11 июня.

”Уровень насилия в районах вокруг разрушенного Донецкого аэропорта (территория, подконтрольная ”ДНР”, 12 км к юго-западу от Донецка) остается высоким. Специальная мониторинговая миссия зафиксировала 299 взрывов”, - подчеркивается в отчете.

Представители ОБСЕ вели наблюдение с наблюдательного пункта Общего центра по контролю и координации на железнодорожном вокзале Донецка.

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Среди зафиксированных фактов нарушения режима прекращения огня миссия отмечает, что между 7:10 и 11:30 слышала 216 взрывов исходящего и входящего артиллерийского огня, обмена огнем из стрелкового оружия, в том числе из крупнокалиберного пулемета, а также ведение зенитного огня со стороны северо-запада, северо-востока, севера и запада.

Также отдельно днем миссия в течение около двух часов зафиксировала еще 83 взрыва, сопоставимых с входящим и исходящим минометным и зенитным огнем на расстоянии 1,8-3 км к северу и северо-западу от позиций наблюдателей.