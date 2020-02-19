Загороднюк: на Донбассе находится более 25 тысяч российских военных

По его словам, ситуация постоянно меняется.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявляет, что на Донбассе находится более 25 тысяч российских военных.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после закрытого заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

На вопрос, какая сегодня численность российских войск на востоке Украины, Загороднюк ответил: "Это изменяемая ситуация ... Мы видим, что более 25 тысяч, точно".

Напомним, ранее Загороднюк заявил о потере опорного пункта войсками ВСУ. По словам министра, военные временно оставили наблюдательный пункт, но позиции не изменились.