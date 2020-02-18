Украина проинформирует ОБСЕ об утреннем обострении на Донбассе

В результате атаки боевиков погиб украинский военнослужащий.

Украина намерена сообщить ОБСЕ об утреннем обострении ситуации в Луганской области, которое спровоцировали пророссийские террористы.

Об этом говорится в сообщении на странице Украинской миссии в ОБСЕ и ООН в Twitter.

"Этим утром вооруженные формирования начали атаку против позиций военных вблизи зоны разведения в Золотом с применением тяжелой артиллерии и нарушением линии соприкосновения. Сообщается о нескольких жертвах. Мы решительно осуждаем это нападение и проинформируем об этом государства-члены ОБСЕ", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Враг применил минометы калибра 120 мм. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. В результате боя один военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения.